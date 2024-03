Biathlon | Cdm donne Vittozzi vince Coppa individuale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) La sappadina ottiene per la terza volta il trofeo di specialità. ROMA - Lisa"bagna" in maniera positiva il suo ritorno nel circuito didel Mondo. Alla Holmenkollen Ski Arena di Oslo (in Norvegia), sede della terzultima tappa del massimo circuito, la biathleta azzurra ha chiuso l'indi