Benitez | “Ricordo i calciatori del Napoli incantati sui telefonini Oggi non si comunica”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nel corso di un’intervista rilasciata a The Guardian, l’ex allenatore delRafaha criticato l’eccessivo utilizzo dei social media. CALCIO–Rafa, ex allenatore del, ai microfoni del The Guardian, ha criticato l’utilizzo eccessivo della tecnologia da parte dei giovani. “Quando avevo 13 anni al Real Madrid, prendevo appunti sui miei compagni di squadra e li analizzavo. A 16 anni facevo l’allenatore dei miei amici durante le vacanze estive, a 17 facevo il giocatore-allenatore all’università… Claudio Ranieri ha 72 anni e allena ancora, quindi ho tanto tempo” ha dichiarato, che poi ha promosso Xabi Alonso come futuro top allenatore. Ma l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle abitudini dei giovani ...