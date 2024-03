Benevento-Foggia | una novità tra i convocati di mister Auteri

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 29^ giornata del campionato Serie C Now, girone C,, in programma domani sera al “Ciro Vigorito” (20:45). Dopo tanto tempo Karic è di nuovo nella lista. Assente lo squalificato Pastina. Prima convocazione dopo l’infortunio ancora rimandata per Meccariello, che sta proseguendo il suo programma di recupero e dovrebbe tornare disponibile nelle prossime settimane. PORTIERI 12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo23 Rillo Francesco28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 21 Agazzi Davide16 Improta Riccardo 7 ...

