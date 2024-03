Benevento 5 ospite del Cus Molise | capitan Botta | “Servono cuore e sacrificio”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGG Team Wear5 in trasferta. La squadra di Andrea Centonze, domani alle 16, saràdel Circolo La Nebbia Cusal PalaUnimol di Campobasso per la ventunesima giornata di campionato. Diego Ramires (Lecce) e Vincenzo Buzzacchino (Taranto) arbitreranno l’incontro, Salvomaria Dubbiosi (Caserta) sarà il cronometrista. E’Vincenzoa suonare la carica alla vigilia della prima delle cinque finali di questo campionato. “Sarà una partita molto difficile, loro sono alla ricerca di punti per la salvezza – dice il numero nove giallorosso .- Noi andremo lì con la consapevolezza di essere la prima della classe e con l’intenzione di difendere a denti stretti il nostro sogno”. Mancherà Lolo Suazo. “Mi aspetto una gara die ...

