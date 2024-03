Belluomini e le 100 in bianconero | Felice di giocare per la mia città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ha fatto 100 (presenze) con la maglia del Viareggio Cosimo, duttile classe 2000 impiegabile sia da terzino destro sia da mezzala. In questa stagione si è specializzato soprattutto negli assist, sfornando un sacco di cross al bacio dalla destra con cui i suoi compagni sono andati a nozze a centro area. Mercoledì, nel match vinto in casa 3-0 dal Viareggio col Dicomano, ha tagliato il traguardo della tripla cifra a livello di gettoni di presenza... venendo anche giustamente celebrato dalla tifoseria ultras viareggina che gli ha dedicato un bello striscione. Cosimo, nonostante la giovane età sei già a 100 presenze col Viareggio. Questo che emozioni ti dà? "Me ne dà tante e belle di emozioni. Anche perché la giornata è coincisa col nostro ritorno alla vittoria dopo la sconfitta di Larciano e farlo davanti al nostro pubblico, che mi ha persino tributato uno ...