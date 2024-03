Belluno | De Carlo Fdi | ‘violenza non è risposta a dibattito’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – ?Al sindaco Lorenzi, all?amico Gianluca, va tutta la mia solidarietà personale, da sindaco e da rappresentante delle istituzioni. È un atto inaccettabile e vigliacco da parte di chi si nasconde dietro l?anonimato per celare la sua incapacità di sostenere le proprie posizioni. Come sindaci siamo chiamati a prendere delle scelte per le nostre comunità, il dibattito è normale e fondamentale, ma la violenza non è mai la. Dico a Gianluca di non aver paura, noi siamo tutti con lui?. Così il senatore Luca De, sindaco di Calalzo di Cadore, esprime la propria vicinanza al sindaco di Cortina d?Ampezzo, Gianluca Lorenzi, vittima di minacce di morte per la vicenda della pista da bob.