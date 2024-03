Bella serata nel Drago con Tognazzi e Masini Il mensanino | Spiego la contrada ai compagni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si è chiusa ieri la possibilità di tesserare un giocatore per le formazioni di serie C di basket, Mens Sana inclusa ovviamente. La squadra di coach Paolo Betti resterà dunque così, come era partita ad inizio stagione. Una scelta ponderata, quella della società del dg Caliani, e dovuta principalmente a due fattori: il primo legato all’ottimo, a tratti sorprendente, rendimento di Pannini e soci nella prima parte di stagione, il secondo collegato al fatto che sul mercato non c’era nulla per cui valesse la pena intervenire. Per fortuna, altro aspetto determinante, adesso il roster biancoverde sembra essere tornato al completo con i rientri die Brambilla unito al recupero ormai terminato di Puccioni. A San Vincenzo domenica (quando si prevede un esodo di tifosi biancoverdi) Betti potrà infatti, a meno di intoppi dell’ultima ora, contare sulla squadra al ...