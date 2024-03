Belen posta questa foto e sul web scoppia la polemica | “Stai fumando al chiuso” | nuovi attacchi per la showgirl

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 1 marzo 2024) “al”,la nuovasuRodriguez: non c’è dunque pace per laargentina Archiviati i rumors sulle sue vicissitudini amorose che la vedevano al centro del gossip mondiale, ancora una volta l’amatissimaRodriguez si trova nell’occhio del ciclone della cronaca rosa per uno scatto social. Molti glicontro di lei scagliati dagli utenti social.Rodriguez -Credit ANSA -Cityrumors.itAncora una volta al centro della critica, la bellissimaRodriguez non smette mai di stupire tutti quanti. Sempre più bella giorno dopo giorno, nonostante le recenti e cocenti delusioni d’amore, per lei il tempo sembra non passare mai. E...