Beffa per il Codacons sull' intervista di Ferragni da Fazio | la decisione del Tar

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalcontro la partecipazione di Chiaraa «Che tempo che fa» su Nove Tv nella puntata di domenica 3 marzo. L'associazione dei consumatori aveva presentato ricorso d'urgenza al tribunale amministrativo chiedendo di garantire ai telespettatori «correttezza dell'informazione nel corso della trasmissione - si legge in una nota del- ed evitare che l'intervento dell'influencer si trasformasse, come avvenuto sul Corriere della sera, in una difesa senza contraddittorioo scandalo del pandoro-gate, vicenda per la quale la, oltre ad essere stata multata dall'Antitrust, è sotto indagine per il grave reato di truffa aggravata a danno dei consumatori». Con un decreto monocratico emesso oggi a firma del presidente ...