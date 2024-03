Beautiful | Thomas e Hope insieme | si sposano? La decisione di lei

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ebbene sì nelle prossime puntate diformano una coppia. La figlia di Brooke non riesce più a trattenere l’attrazione che prova nei confronti dello stilista. Infatti, arriva addirittura a distruggere il suo matrimonio con Liam, da sempre indeciso tra lei e Steffy. Ciò accade solo dopo cheviene smascherato per il piano che ha messo in atto per separare Brooke e Ridge.reagisce male, tanto che non vuole più lavorare al suo fianco. Nei prossimi mesi, però, le cose cambiano secondo le anticipazioni americane e la Logan cede alle tentazioni!anticipazioni americane:vuole sposareLeggi anche:spoiler America, Steffy uccide Sheila: svolta scioccante Leggi anche: ...