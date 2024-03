Beautiful | anticipazioni 4 marzo | Liam folle di gelosia Katie svela senza volerlo un suo segreto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 1 marzo 2024): possiamo dire che nella puntata di lunedìriceverà una delusione dopo l’altra tra Douglas, Hope e Thomas. Invecepotrebbe fare un grave errore.: che fallimento,incassa il “no” di Douglas: il piccolo non ha alcuna voglia di lasciare Villa Forrester, per tornare insieme a lui allo chalet! Il giovane è “abbandonato” anche da Hope, che non lo aiuta a convincere il bambino. E’ tutta presa a lavorare (?) con Thomas, provando i suoi modelli per la sfilata. Più tardi ci sarà una tenera scenetta tra lei, l’ex marito e Douglas (che dimostrerà chiaramente di volere di nuovo che i genitori tornino insieme, magari...