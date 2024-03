Bcc Energia | ' nel 2023 risparmio di 8 | 5 milioni su acquisti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Uncomplessivo di oltre 8,5di euro rispetto alla media ponderata dei prezzi di salvaguardia. E' il risultato ottenuto neldai 149 consorziati aderenti a Bcc, l'organismo costituito nel 2009 all'interno del Credito Cooperativo per favorire l'acquisto - in forma consortile - dielettrica da fonti rinnovabili. Ne fanno parte 131 Banche di Credito Cooperativo, 11 Federazioni locali delle BCC e 7 società del sistema del Credito Cooperativo. Ai soggetti del Credito Cooperativo si aggiungono 124 aziende socie e/o clienti di Bcc, operanti nei settori più diversi. Per Augusto dell'Erba - presidente del Consorzio e di Federcasse, Bccè "un presidio strutturato e specialistico, visto sempre più come uno strumento di categoria, utile ed efficiente, e ...