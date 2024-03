Basket serie c Galvi delle meraviglie La capolista Romano ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) LaLissone lancia un segnale importante in vista della fase Gold che inizierà nel prossimo weekend infliggendo la prima sconfitta stagionale adi Lombardia; ma quel che più conta, oltre ai dati statistici, sono i due punti in più incamerati dai brianzoli nella classifica della seconda fase in cui ogni squadra qualificata si porta in dote quelli conquistati negli scontri diretti. Nello scontro al vertice spiccano le grandi prove degli esterni Tomba e Marinò, autori rispettivamente di 23 e 15 punti e un vantaggio che via via è cresciuto fino al definitivo +19 (79-60) che gira anche il passivo dell’andata. Ro.San.