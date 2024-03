Basket | senza attacco Milano dice addio all’Eurolega | arriva il ko anche col Villeurbanne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si è appena conclusa a Lione la sfida valevole per la ventisettesima giornata dell’Eurolega die in campo sono scesi i padroni di casa dele l’Olimpia. E dopo il ko di Valencia a Bologna ieri sera, per i ragazzi di Messina una vittoria significava tornare a un solo successo dalla zona play-in. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato, con le due formazioni che sbagliano qualche possesso di troppo nei primi due minuti, poi si sbloccano, ma è un botta e risposta continuo, con Voigtmann e Lauvergne protagonisti nella prima metà di quarto.che litiga col ferro eche prova un primo allungo sul +4. Risponde Hines, con una giocata da tre punti, ma rispondono i francesi che – nonostante i falli – allungano ancora. E sulla sirena tripla di De Colo e ...