Basket femminile A2 Firmata Dell’Orto | la Thunder Halley in casa ospita Bolzano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024) La giocatrice classe 2001 playmaker ha già calcato i parquet di serie A2. Le trentine hanno due punti di svantaggio dal Matelica MATELICA, 1 marzo 2024 – Novità di mercato “in entrata” per laMatelica in vista dell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2di, che la squadra di coach Domenico Sorgentone giocherà indomani – sabato 2 marzo (PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ore 18.30) – con la Alperia. La società biancoblù ha inserito nel proprio organico la giocatrice Benedetta, classe 2001 cresciuta nella Pool Comense, playmaker che ha già calcato i parquet di serie A2 con le maglie di Sanga Milano (2020/21) e Alma Patti (2021/22). Prima della chiamata matelicese era in forza al team brianzolo di Usmate, ...