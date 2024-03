Baseball | l’Italia parteciperà per la terza volta consecutiva all’Haarlem Week

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Nazionale italiana maggiore diper la settimanella sua storia, prestigiosa kermesse olandese quest’anno in scena dal 12 al 19 luglio presso il Pim Muilier Stadion dell’omonima città. La rassegna, giunta alla sua trentuntesima edizione, manterrà il format tradizionale coinvolgendo in totale sei squadre: oltre al team azzurro, quello olandese, del Giappone e degli Stati Uniti, saranno della partita anche due new entry: Cina Taipei e la Spagna detentrice del titolo continentale. La gara inaugurerà di fatto il cammino delverso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ricordiamo infatti che la disciplina è rientrata nel programma olimpico dopo la decisione del CIO emanata lo scorso 13 ottobre. Olimpiadi, a Los Angeles 2028 rivedremo il ...

