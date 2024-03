Barcellona-Napoli | Lewandowski | “Ecco come possiamo vincere”

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’attaccante delRobertha rilasciato qualche commento sulla prossima sfida contro il. In attesa della sfida per il ritorno di Champions League … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Barcellona è di gran lunga la partita più importante della stagione. Una partita che, come in un videogioco, deciderà se il Napoli passerà al quadro ... (ilnapolista)

Il Barcellona sta per prendere una decisione storica: rompere il sodalizio con Nike che dura dal 1998 per la produzione delle magliette . Il contratto dovrebbe ... (ilnapolista)

Napoli-Juventus, il pronostico: chi vincerà la sfida del Maradona: In mezzo, per la formazione adesso allenata da Calzona, subentrato al posto dell'esonerato Mazzarri, il pareggio per 1-1 contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.today

Dalla Spagna: "Ferran Torres verso il recupero, può tornare in campo col Napoli": Secondo quanto riportato da Marca, l'esterno del Barcellona, che è fermo dal 31 gennaio, tornerà presto in gruppo e l'obiettivo è quello di essere in perfette condizioni per il ritorno degli ottavi di ...tuttonapoli

Lascia il Napoli in malo modo: l’annuncio dell’agente ha distrutto i tifosi | Una storia d’amore ridotta in frantumi: Dopo le indiscrezioni di mercato delle ultime ore arriva persino la conferma. Ecco chi è il calciatore che saluterà a giugno.ilgiornaledellosport