Bangladesh | incendio in un centro commerciale | 43 morti | video

In Bangladesh , un incendio ha devasta to un edificio di sette piani del quartiere elegante di Dacca , portando alla morte di almeno 43 persone e lasciando ... (ildifforme)

almeno 44 persone sono morte e decine sono rimaste ferite la sera del 29 febbraio in un incendio divampato in un edificio di sette piani a Dhaka, la capitale ... (internazionale)

Un incendio divampato in un edificio causa almeno 44 vittime in Bangladesh: Almeno 44 persone sono morte e decine sono rimaste ferite la sera del 29 febbraio in un incendio divampato in un edificio di sette piani a Dhaka, la capitale del Bangladesh. Leggi ...internazionale

incendio in un palazzo in Bangladesh, fiamme partite da un ristorante: Almeno 43 persone sono rimaste uccise e decine ferite dopo un incendio divampato in un edificio di sette piani in un quartiere esclusivo ...notizie.tiscali

Gran Bretagna, scoppia incendio in una palazzina a Londra: in 130 sgomberati dall’edificio e 11 ricoverati: Devastante incendio in una palazzina chic di South Kensington a Londra. I vigili del fuoco sono all'opera per spegnere le fiamme ...tag24