Bangladesh | incendio devasta un palazzo a Dacca | almeno 43 vittime – FOTO

(Di venerdì 1 marzo 2024) In, unhato un edificio di sette piani del quartiere elegante di, portando alla morte di43 persone e lasciando decine di feriti. Il bilancio è stato confermato dal Ministro della Sanità, Samanta Lal Sen, dopo aver visitato un ospedale dove i feriti sono stati trasportati per ricevere cure mediche L'articolo proviene da Il Difforme.

Gran Bretagna, scoppia incendio in una palazzina a Londra: in 130 sgomberati dall’edificio e 11 ricoverati: Devastante incendio in una palazzina chic di South Kensington a Londra. I vigili del fuoco sono all'opera per spegnere le fiamme ...tag24

