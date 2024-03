Banda di ladri svaligia un bar a Morena | rubate sigaretta | gratta e vinci e una slot machine

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Furto in piena notte in zona, dove cinque persone incappucciate hannoto una tabaccheria. Polizia Ambulanza tentato omicidio tivoli (ilcorrieredellacitta.com) Colpo in piena notte a, nel quadrante Sud di Roma. Unadi cinque persone si è introdotta in un bar tabacchi forzando la serranda endo il negozio di sigarette, bigliettie una. Un furto in piena regola segnalato al 112 già in corso d’opera, su cui gli agenti stanno ancora indagando per risalire ai responsabili e al valore della refurtiva, non ancora quantificata. Furto adiuna tabaccheria in piena notte Due i veicoli che ...