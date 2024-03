Bancomat impazzito | 24enne porta via 90mila euro in 46 prelievi non addebitati | ora rischia il carcere

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un giovane di 24 anni ha prelevatoallo sportellodella città di Gand, in Belgio. Il denaro non era stato addebitato in un primo momento sul conto del giovane, ma poi la risoluzione del bug ha fatto emergere l'errore, costringendo il giovane a presentarsi in tribunale con l'accusa di truffa.

