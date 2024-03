Azzannata dal suo cane Morta un’anziana

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una anziana èieri dopo essere stata aggredita, nel cortile di casa, dal suo, in località Cà Nova, nel comune di Mercatino Conca, in provincia di Pesaro-Urbino. Stando alle prime ricostruzioni la donna, sugli 80 anni, è stata assalita dal pastore maremmano, mentre stava fumando. Ill’haalla testa. Poi è stato bloccato.

Scivola in un dirupo, ma il suo cagnolino dà l’allarme e la salva: ANCONA - Se non ci fosse stato il suo cagnolino a dare il là alle ricerche, le operazioni di soccorso per salvare una donna di 77 anni sarebbero state più ...corriereadriatico

Anziana aggredita e uccisa dal proprio cane sotto gli occhi del marito a Mercatino Conca vicino Pesaro: Una donna di 80 anni è stata aggredita e uccisa dal suo cane nel giardino di casa a Mercatino Conca in provincia di Pesaro e Urbino ...notizie.virgilio

Roma, Azzannata in pieno Centro dal cane di un clochard: la donna, 50 anni, soccorsa all’Umberto I: Azzannata alle gambe da uno dei tre cani di un clochard in via del Tritone, in pieno Centro storico. Momenti di paura per una romana di cinquant’anni. La donna fortunatamente non ha ...ilmessaggero