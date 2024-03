Autorità di Gestione della Regione Campania | “Da Fitto solo falsità” 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Totalmente falsa, offensiva e gravemente diffamatoria la lettera, indirizzata in data odierna a tutti i Comuni, con la quale il Ministro per la Coesione attribuisce agli uffici regionali il ritardo nello sblocco delle risorse del Fondo complementare destinate alla”. Lo affermano, in una nota, lediche precisano “contrariamente a quanto dichiarato dal Ministro, ledihanno comunicato progetti e risorse necessarie sin dal 27 giugno 2023 e il Presidenteha più volte, ...