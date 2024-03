Auto ribaltata | ferita una donna

INCIDENTE TRA AVIGLIANA E GIAVENO: Auto SI RIBALTA: AVIGLIANA / GIAVENO - Nella notte tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo, intorno alle 2, c’è stato un incidente sulla strada provinciale tra Avigliana e Giaveno. Una Fiat 500 è uscita di strada, r ...valsusaoggi

Incidente a Chieri: Auto ribaltata fuori strada, conducente in ospedale: Si è trattato dell'uscita Autonoma di strada di un'Auto che si è ribaltata nel fosso a bordo carreggiata. Il conducente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino in condizioni non gravi ...torinotoday

Incidente a Casal Palocco: si ribalta con l'Auto e danneggia due vetture in sosta: Si è ribaltata su un fianco dopo aver impattato contro due Auto in sosta. Un incidente stradale - senza feriti - accaduto mercoledì pomeriggio a Casal Palocco. Sono stati gli agenti del X gruppo Mare ...romatoday