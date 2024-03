“Attento allo zaino” | professore picchiato da uno studente per il rimprovero all’uscita da scuola | in ospedale con la spalla fratturata

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’episodio a Crispiano, davanti all’istituto Giovanni XXIII: il responsabile è un 15enne a cui l’insegnante aveva detto di staredopo che con loaveva urtato l’auto del docente. La preside: “Fiducia nelle indagini, fatti avvenuti in orario non scolastico”. In...