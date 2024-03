“Attenti a quello che fa” Grande Fratello | allarme su Varrese | di nuovo al centro della polemica

(Di venerdì 1 marzo 2024) Continuano i colpi di scena come non si era mai visti all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, è cominciato il vero debutto del2023 dal momento in cui Beatrice Luzzi è diventata prima finalista. Massimilianoda Guru a emarginato. Dopo gli insulti è pace con Letizia Petris. E perché? Non che sia una brutta notizia, è sempre meglio saper perdonare e soprattutto se si parla di un contesto comedel2023. Ma c’è da dire che i gieffini hanno spesso superato dei limiti l’uno con l’altro. La lite furiosa tra Massimilianoe Letizia Petris è stata già dimenticata. Che c’è dietro?, cosa succede trae Letizia È inevitabile ...

Branko: “Conosco la data della mia morte. Sono puro, non amo da 40 anni. Paolo Fox Non lo frequento”: Non solo oroscopo e astrologia. Branko si racconta su Fanpage.it, dalla vita privata alla luminosa carriera ricca di incontri importanti come quello con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. L’astrolo ...fanpage

Cirio si ricandida per il Piemonte: «Ringrazio Meloni, Tajani e Salvini per la fiducia. Voglio ricostruire la sanità»: Un nuovo mandato all'insegna della grande lezione del Covid: «Non lascio le cose a metà. Continuerò a lavorare per ricostruire la sanità, con l'appoggio di tutto il centrodestra. E sull'automotive ser ...torino.corriere

Askatasuna e la galassia anarchica, uno zoccolo duro di 150 estremisti: ecco chi sono: Una galassia variegata, ma con obiettivi in comune nell’ambito dell’eversione interna e mossa da pulsioni anti-sistema, che sfociano in scontri di piazza e tentativi di far salire il ...ilmessaggero