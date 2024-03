Attanasio | il processo che non si doveva fare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sono passati tre anni dall’assassinio dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, ma suo padre non si dà per vinto. E chiede che si accerti finalmente la verità. Perché quanto emerso finora, anche nei processi, non è attendibile. «È in corso un’altra indagine sull’omicidio di mio figlio. Gli atti sono ancora secretati, ma spero che servirà aluce sugli esecutori materiali dell’assassinio, il vero movente e i mandanti» rivela a Panorama Salvatore, il padre di Luca, il nostro ambasciatore in Repubblica democratica del Congo (RdC) ucciso il 22 febbraio del 2021 con il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Tre anni dopo il primo assassinio di un ambasciatore italiano in tempo di pace, ilper omicidio colposo contro due funzionari del Pam (Programma alimentare ...