(Di venerdì 1 marzo 2024) Nessuna intenzione di perdere tempo., appena giunto in, non ha pensato minimamente all’effetto jet-lag, e lo si è visto ieri allenarsi sui campi di, in vista del Masters1000 che sarà di scena sul cemento dell’Tennis Garden mercoledì prossimo. Un day-1 particolare per, visto che dall’altra parte della rete c’era uno, ovvero il direttore del torneo, il tedesco Tommy Haas, ex n.2 del mondo.con il sorriso sulla bocca, con Haas che non ha perso di sicuro la propria mano, specie nell’esecuzione del suo fantastico rovescio a una mano., dal canto suo, ha voglia di competere, ...

Jannik Sinner è partito quest’oggi alla volta degli Stati Uniti per disputare il Masters1000 di Indian Wells , che andrà in scena sul cemento della località ... (oasport)

Nessuna intenzione di perdere tempo. Jannik Sinner , appena giunto in California , non ha pensato minimamente all’effetto jet-lag, e lo si è visto ieri ... (oasport)

ATP Indian Wells, Jannik Sinner inizia gli allenamenti in California: scambi con uno sparring partner d’eccezione: Nessuna intenzione di perdere tempo. Jannik Sinner, appena giunto in California, non ha pensato minimamente all'effetto jet-lag, e lo si è visto ieri allenarsi sui campi di Indian Wells, in vista del ...oasport

ATP Santiago: a Tabilo squilla il cellulare durante il match!: Cosa fare se squilla il cellulare nel bel mezzo di una partita E' quello che è successo ad Alejandro Tabilo, nel match contro Barrios, all'ATP di Santiago. Il cileno si è avvicinato alla borsa per ...sport.sky

Sinner si allena con Tommy Haas: le ultime in vista di Indian Wells: Si avvicina l'inizio del Master 1000 di Indian Wells e Jannik Sinner si sta allenando per il ritorno in campo.tag24