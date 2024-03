Atp Dubai | Rublev aggredisce verbalmente un giudice di linea e si fa squalificare dal torneo Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 1 marzo 2024) Atp di, Andreysi è fattoper aver urlato contro il guardalinee.stava giocando il terzo set della partita contro Bublik, ed è esploso dopo il punto dato all’avversario che lo ha portato sul 6-5. Telegraph scrive: Il numero 5 del mondo Andreyè stato escluso dall’Atp didopo aver perso la pazienza e aver urlato in faccia a undi. La squalifica significa che Alexander Bublik andrà in finale, mentreverrà privato dei punti in classifica e del premio in denaro che avrebbe guadagnato, scivolando così di una posizione nella classifica al numero 6. Questo è il nono anno consecutivo che l’Atp Tour vede un giocatore che si comporta così. Ci sono stati solo 14 casi nei 40 anni ...