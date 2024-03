ATP Dubai | giornata nera per i russi! Fuori Medvedev | Rublev squalificato | sarà una finale a sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ladell’ATP 500 ditra Ugo Humbert ed Alexander Bublik. Il francese ed il kazako ribaltano dunque il pronostico che vedeva un ultimo atto tutto russo, eliminando rispettivamente Daniiled Andrey. Per Humbert è la sestadella carriera nel massimo circuito e ha sempre vinto il titolo nelle altre cinque occasioni, compresa l’ultima a Marsiglia qualche settimana fa. Una prestazione fenomenale quella del transalpino contro, che era il campione in carica, con Humbert che si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Nel primo set è decisivo un unico break, quello ottenuto nel dodicesimo gioco dal francese, ma Humbert aveva già avuto quattro palle ...