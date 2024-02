ATP Dubai 2024 | Rublev e Bublik sfruttano i ritiri | Medvedev avanti | che rimonta di Humbert

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Giornata di quarti di finale per l’ATP 500 di. Non ci sono state particolari emozioni nel torneo emiratino, con match brevi, a senso unico o addirittura con. La prima semifinale infatti, quella tra Alexandere Andrey, si è venuta a formare perché i due hanno sfruttato idei loro avversari odierni, ossia Jiri Lehecka e Sebastian Korda. Il ceco è sceso in campo con il braccio e la spalla fasciata e ha pagato le fatiche di ieri del match contro Karen Khachanov, nel quale ha annullato cinque match point ed è riuscito a venire a capo dell’incontro. Oggi non ha potuto nulla contro il kazako che non gli ha concesso granché, ha servito bene e ha reagito a un iniziale passaggio a vuoto nel primo set, per poi terminare sul 6-4 4-1, quando il ceco ha deciso di non proseguire. ...