Atp di Santiago del Cile | Darderi vola ai quarti | “Soddisfatto della partita”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024)del– Lucianoha conquistato idi finale all’Atp didel. Il 22enne italoargentino, numero 80 in ATP, ha battuto 6-3 3-6 6-3, in oltre due ore e un quarto di gioco, Juan Manuel Cerundolo, n.161 del ranking. “Ero un po’ stanco dopo ladell’alta sera – ha commentato, come riporta supertennistv.it – ma sonomia prestazione. A Rio contro di lui era stata unadifferente: là il campo era molto più lento”.torna in campo nella giornata di oggi (22,00 ora italiana) con il padrone di casa, ilno tra Alejandro Tabilo, numero 51 in ATP e quarto favorito del seeding. Il racconto ...