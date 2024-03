ATP Acapulco 2024 | risultati 29 febbraio | le semifinali saranno Draper-de Minaur e Ruud-Rune

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si sono completati nella prima mattina italiana i quarti di finale del torneo di singolare maschile dell’ATP 500 di: in Messico il tabellone, ormai privo di italiani, si è allineato alle, che-de. L’impresa di giornata la firma l’australiano Alex de, che rimonta e batte l’ellenico Stefanos Tsitsipas, eliminato con lo score di 1-6 6-3 6-3. Per il tennista oceanico nel penultimo atto ci sarà la sfida con il britannico Jack, che liquida il serbo Miomir Kecmanovic col punteggio di 6-2 6-2. Nella parte bassa del tabellone vittoria in rimonta anche per il norvegese Casper, che ribalta la contesa con lo statunitense Ben Shelton, piegato con il punteggio ...

