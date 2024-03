Atp 500 Acapulco 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 2 marzo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Prosegue l’Atp 500 dicon le semifinali. Tre teste di serie su quattro rimaste in tabellone. Da una parte si affrontano Ruud (6) e Rune (2), dall’altra De Minaur (3) continua la difesa del titolo dello scorso anno contro Jack Draper, uscito indenne dalla parte di tabellone di Zverev. Ecco ilcompleto della giornata. ESTADIO ore 02.00 Draper vs (3) De Minaur non prima delle 03.30 (6) Ruud vs (2) Rune SportFace.

Successo in rimonta per l'australiano che ora trova Kecmanovic. Nell'altra semifinale sfida tra il danese e il norvegese: Non ci sono dubbi sul fatto che Alex De Minaur sia il favorito per rivincere l’Atp 500 di Acapulco, come aveva fatto nel 2023. L’australiano batte in rimonta Stefanos Tsitsipas . 1-6 6-3 6-3 - e ...gazzetta

