Atletica. San Martini d'oro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nuove stelle nascono e crescono a vista d’occhio. È il caso della regina degli sport, l’, e di giovani promesse del territorio protagoniste ai Campionati italiani indoor di Parma. Su tutti, Greta San, classe 2009, che ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi l’oro nei 60 metri (il tempo nella finale è stato di 7’’84) e poi ha colto anche un prestigioso secondo gradino del podio nel salto triplo con 11.22 (primo posto con 11.53 per Asia Tassinari dell’Molinella). San, tesserata Olimpus San Marino, è ragazza di talento che è già stata notata a livello federale. Per lei una convocazione nella rappresentativa regionale Cadette per l’appuntamento di domenica 3 marzo ad Ancona, la dodicesima edizione del trofeo ‘Ai confini delle Marche’. Greta gareggerà nei 60 metri e nella 4 x 200. Un bel ...

