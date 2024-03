Atletica | Mondiali indoor Glasgow 2024 | 10 azzurri in gara sabato | Furlani il più atteso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ac’è tanta attesa per la prima sessione serale deidi, ma un occhio si può già puntare alla seconda giornata, quella di2 marzo, con dieciin pista. E’ soprattutto il momento di Mattia, che alle 11:00 italiane prova a conquistare una medaglia nella finale del santo in lungo dopo l’8,34 con cui ha saltato ad Ancona. Il favorito resta il greco Miltiadis Tentoglou, dominatore degli ultimi anni e campione in carica delle cinque principali manifestazioni: oro olimpico, mondiale outdoor e, europeo all’aperto e al coperto. GLI ITALIANI INTre turni in un giorno per i 60hs uomini e i 60 donne, le specialità dei primatisti italiani Lorenzo Simonelli e Zaynab Dosso. Torna ...