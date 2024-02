Atletica | Massimo Stano marcia a Taicang | prima gara individuale dell’anno | sfida ai cinesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)prenderà parte alla tappa divalevole per il World Athletics Race Walking Tour (livello gold), ilcircuito internazionale itinerante riservato alla. Il Campione Olimpico della 20 km ha scelto questo appuntamento in Cina per testarsi a livello internazionale, con l’obiettivo di verificare il proprio stato di forma sulla stessa distanza che lo vedrà impegnato agli Europei di Roma a inizio giugno e alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Si tratterà delladella stagione per il fuoriclasse pugliese, che per il momento si è cimentato soltanto nella staffetta di Modugno in coppia con Antonella Palmisano.è in Cina da una settimana: nei ...