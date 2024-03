Atletica | la batteria di Zaynab Dosso ai Mondiali | corsia | avversarie sui 60 | orario Sfida di rango al centro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)si presenta con grandi ambizioni sui 60 metri aiIndoor 2024 dileggera. La velocista italiana vanta infatti il terzo accredito stagionale, ovvero il 7.02 del record nazionale timbrato lo scorso 6 febbraio a Torun, e ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato di lusso in quel di Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra è in grandissima crescita, vorrebbe scendere sotto il muro dei sette secondi e salire sul podio iridato. L’appuntamento è per sabato 2 marzo, il cammino dell’emiliana incomincerà nelle batterie del mattino, è stata inserita nella sesta di sette, in programma alle ore 12.55.correrà in3, si qualificano alle semifinali le tre migliori classificate di ogni serie e i tre migliori tempi di ...