Atletica | Giulia Aprile eliminata in batteria nei 1500 metri ai Mondiali indoor di Belgrado

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)non riesce a replicare le buone prestazioni di inizio stagione e vienenelle batterie deiin apertura della sessione serale della prima giornata dei Campionati2024 dileggera, in corso di svolgimento fino a domenica 3 marzo all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). La 28enne nativa di Siracusa, quinta azzurra all-time della specialità grazie al 4:07.32 dello scorso 21 gennaio in Lussemburgo, ha fatto molta fatica quest’oggi chiudendo in settima e ultima posizione la suacon un crono di 4:20.21. Un riscontro sicuramente negativo per l’azzurra, che non è stata in grado di rispondere al cambio di passo delle prime nella seconda parte di gara per poi ...