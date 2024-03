Atletica | Eloisa Coiro | “Ho voluto gridare al mondo che ci sono anch’io”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) In cerca della “Q” e questa è arrivata. Elisaandava a caccia della gara della “vita” per qualificarsi alle semifinali degli 800 metri donne dei Mondiali indoor di2024. All’Emirates Arena di Glasgow (Gran Bretagna), l’atleta romana si presentava con il suo 2:01.50, primato personale e stagionale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il proprio limite. Detto, fatto, perché l’allieva di Emilio De Bonis ha interpretato alla grande la sua heat. Non lasciandosi troppo influenzare dalla partenza a razzo della brasiliana Flavia Maria De Lima, l’azzurra si è messa in scia alla britannica Jemma Reekie, sapendo che fosse lei il riferimento da seguire per giocarsi l’accesso diretto al penultimo atto riservato alle prime due classificate della batteria. Il riscontro finale le ha sorriso, con Reekie che si è imposta in 1:59.45 ed ...