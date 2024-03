(Di venerdì 1 marzo 2024) Eloisasi è resa protagonista di una splendida prestazione nelle batterie degli 800 metri aiIndoor dileggera, incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra ha infatti chiuso alposto nella terza batteria con il tempo di 1:59.76, demolendo il proprio primato personale corso settimana scorsa a Madrid (2:01.50) e diventando la seconda italiana di sempre sui quattro giri di pista in sala (seconda azzurra di sempre a scendere sotto ildei due), a mezzodal record nazionale siglato daCusma il 15 febbraio 2009 (1:59.25 a Karlsruhe). L’allieva di Emilio De Bonis, che vanta un personale all’aperto di 1:59.61 su questa distanza, si è così qualificata alle semifinali di domani. La 23enne ...

Elisa Valensin è una delle note più liete emerse nella seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi, andati in scena al PalaCasali ... (oasport)

Atletica, Elisa Coiro sfonda il muro dei 2 minuti: semifinale ai Mondiali col secondo tempo!: Eloisa Coiro si è resa protagonista di una splendida prestazione nelle batterie degli 800 metri ai Mondiali Indoor di Atletica leggera ... a mezzo secondo dal record nazionale siglato da Elisa Cusma ...oasport

Le gare del fine settimana: Nella corsa al titolo sardo societario dei cadettiU16 favori del pronostico sono per le gazzelle alaesi dell’Alasport, in gara con Melissa Scanu, Elisa Valentina Baboi e Francesca Mureddu, e per ...fidal

Mondiali indoor di Atletica a Glasgow dal 1 al 3 marzo: la Nazionale italiana in gara con 21 talenti: Mondiali Indoor di Atletica, la squadra italiana La Nazionale azzurra non ... Nel salto con l’asta ci sarà Roberta Bruni, assente la primatista italiana Elisa Molinarolo salita a 4.66. Attenzione ...blitzquotidiano