Atletica | Chituru Ali vince la batteria ai Mondiali Indoor! Ruggito azzurro | Ceccarelli eliminato | duello Lyles-Coleman

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)Ali ha vinto la propriasui 60 metri aiIndoor 2024 dileggera, incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). Il velocista italiano si è imposto di forza nella terza serie con il tempo di 6.59, a due centesimi dal personale siglato un paio di settimane fa in occasione del trionfo agli Assoluti. Il 24enne comasco, tornato in gara durante questo inverno dopo un anno di lontananza dalle piste a causa di una serie di problemi fisici, si sta dimostrando in ottima forma fisica e stasera tornerà in scena in semifinale, provando a battagliare per l’ingresso all’atto conclusivo che incoronerà il padrone della velocità in sala. L’allievo di Claudio Licciardello è stato impeccabile in partenza, uscendo benissimo dai blocchi e distanziando già in quel fondamentale il quotato liberiano Emmanuel ...