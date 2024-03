Atletica | Chituru Ali con il primatista mondiale nella semifinale dei Mondiali! Avversari | corsia | orario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)Ali si è qualificato di forza alle semifinali dei 60 metri ai Mondiali Indoor, vincendo la propria batteria con il tempo di 6.59 (due centesimi peggio del proprio personale siglato due settimane fa agli Assoluti). Il velocista italiano tornerà in pista questa sera alle ore 20.45, inseritoprima delle tre semifinali. Il 24enne comasco correrà in6, con il sogno di staccare il biglietto per l’atto conclusivo che incoronerà l’uomo più veloce in sala. I primi due classificati di ognie i due migliori tempi di ripescaggio passeranno il turno. Un posto è nei fatti già prenotato dallo statunitense Christian Coleman, primastista(6.34) che danzerà in4. Sarà lotta per chiudere alle sue spalle eAli dovrà vedersela ...