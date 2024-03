Atletica | Chituru Ali colosso titanico | finale ai Mondiali Indoor! Sprint fulmineo sui 60 | si sogna la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)Ali ha sfoderato tutti i suoi cavalli sulla pista di Glasgow e si è qualificato alladei 60 metri aiIndoor. Il velocista italiano si è scatenato in una splendida semi, chiudendo al secondo posto con il tempo di 6.53: personale migliorato di quattro centesimi (6.57 due settimane fa agli Assoluti, stamattina 6.59 in batteria) e biglietto diretto per l’atto conclusivo della rassegna iridata, dopo avere già preso parte allasui 100 metri agli Europei 2022 (quelli vinti da Marcell Jacobs). Il 24enne comasco ha tagliato il traguardo soltanto alle spalle dello statunitense Christian Coleman, il primatista mondiale (6.34) che ha eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale con un perentorio 6.43. Ilazzurro, tornato in gara proprio durante ...