Atletica | Catalin Tecuceanu lancia la sfida | “Ho una nuova consapevolezza Speravo di correre così”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Missione compiuta per. L’azzurro, presentatosi ai Mondiali indoor di Glasgow (Gran Bretagna) con la miglior prestazione mondiale stagionale sugli 800 metri (1:45.00 a Madrid), si è ben comportato nel corso delle batterie odierne della prima giornata della rassegna iridata in sala. L’azzurro ha controllato la sua azione, con l’obiettivo di rientrare nel novero dei qualificati direttamente alle semifinali di domani. In questo modo, si è classificato al secondo posto in 1:47.07, preceduto solo dal belga Eliott Crestan (1:46.79). “Ho fatto quello che volevo, importante qualificarsi per la semifinale, domani sarà tosta, ma noi ci siamo e cercherò di qualificarmi alla finale. Avrò gambe nuove“, ha commentato ai microfoni di RaiSport HD. Reduce dal crono citato, valso un primato italiano migliorato dopo 31 anni,ha ...