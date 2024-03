Atletica | Catalin Tecuceanu comodo in semifinale ai Mondiali Duello con Crestan sugli 800

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)si è qualificato con grande disinvoltura alle semifinali degli 800 metri aiIndoor dileggera, incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). Il mezzofondista italiano si è presentato all’appuntamento forte della miglior prestazione mondiale stagionale, ovvero il crono di 1:45.00 (record italiano) corso venerdì scorso a Madrid, e non ha avuto particolari problemi a superare il turno. Il 24enne si è reso protagonista di una partenza tranquilla all’esterno, poi al momento di portarsi nei pressi del cordolo si è inserito di forza in seconda posizione alle spalle del belga Eliott(1:45.10 durante l’inverno). I due favoriti della vigilia in questa batteria hanno fatto il ritmo,ha dato l’impressione di volere ...