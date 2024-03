Atletica | Antonio La Torre | “Dimostriamo il salto di qualità”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sono cominciati questa mattina i mondiali indoor dileggera che si disputano a Glasgow e vedono una rappresentanza azzurra composta da 21 tra atleti e atlete. Una rassegna in cui possono venire fuori delle prestazioni interessanti e soprattutto mettono a confronto l’esplosivo inizio di stagione in Italia con il resto del mondo. Così, ieri alla vigilia della rassegna, il direttore tecnicoLaha parlato ai microfoni della FIDAL per presentare la spedizione.La: “Ora comincia l’‘vera’. Bisogna verificare chi siamo” Mattia Furlani – Crediti foto: FIDAL/GRANAQueste dunque alcune delle parole del direttore tecnico riprese dalla FIDAL: “Veniamo da tante belle prestazioni ottenute in contesti significativi e in ...