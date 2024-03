Atletica. Alpi Apuane in lustro. Ottima prova 'europea'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Risultato prestigioso per ParcoTeam Ecoverde Cetilar, che alla sua seconda qualificazione della sua storia nella Coppa Europa per club di corsa campestre, disputati ad Albufeira, in Portogallo, ha ottenuto uno straordinario 12esimo posto assoluto. Con una grandenella massima rassegna continentale, gli atleti biancoverdi del presidente Graziano Poli hanno migliorato la giàposizione dello scorso anno ottenuta in terra di Spagna, dove, al loro esordio nella competizione, si erano classificati al 15esimo posto. Il quartetto biancoverde schierato per i dieci chilometri della gara, ha lottato fino in fondo, tirando fuori gli artigli, ottenendo anche due risultati personali di altissimo livello come il 18esimo posto di Nicolò Bedini e il 22esimo di Lorenzo Brunier, che hanno corso a distanza ...