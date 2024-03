Atletica | Abodi Mondiali? Guardiamo avanti | tra poco ci sono Europei

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Faremo protocollo uguale per tutti per misurare l'impatto delle candidature" ROMA - "di? Direi di guardare. Abbiamo fra pochi mesi gli". Così Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, mette da parte le polemiche sul ritiro della candidatura di Roma per i Mond