Atalanta | la rabbia e l’orgoglio Gasp | L’Inter? Ora conta il Bologna

(Di venerdì 1 marzo 2024) La batosta del Meazza ha interrotto la lunga striscia positiva dell’a quota 10. Dal 23 dicembre, dalla precedente sconfitta al Dall’Ara conto ilper 1-0, otto vittorie e due pareggi per la Dea, comprendendo anche i due successi ottenuti in Coppa Italia. Prima o poi la striscia doveva finire. È finita male, con un 4-0 pesante come punteggio, in una serata storta come quella del 4 dicembre all’Olimpico di Torino, con un sonoro 3-0 dei granata. Da quella sconfitta torinese è arrivata la reazione con il 3-2 al Milan e il filotto da dieci vinte, due pareggiate e una persa con cui la squadra dierini mercoledì sera si è presentata al Meazza contro la capolista. Brutta sconfitta, ma la Deaeriniana in questi sette anni e mezzo ha dimostrato di saper voltare subito pagina anche quando cade ...